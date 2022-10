Getuigen en camerabeelden gezocht na poging beroving

Rond 07.40 uur staan er drie jongemannen op het erf bij een woning in de Zuidoostbeemster. Zij bedreigden de aanwezigen met mogelijk een vuurwapen. De verdachten verlieten voor zo ver bekend zonder buit het erf en gingen ervandoor in de richting van de N244. De politie heeft direct onderzoek ingesteld en onder andere camerabeelden veiliggesteld en getuigen gehoord.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk deze onbekende daders hebben gezien in de omgeving aan de Volgerweg, vóór of na de overval. Of heeft u tips die het onderzoek kunnen helpen? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022218535