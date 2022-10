Getuigen gezocht van steekincident

Rond 22.45 uur kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij zou plaatsvinden op de Parallelweg in Beverwijk. Al snel werd duidelijk dat tenminste één persoon zou zijn gestoken. Agenten troffen op de kruising Parallelweg/Ringvaartweg twee slachtoffers aan. Het gaat om twee 20-jarige mannen uit Purmerend. Eén 20-jarige man werd door agenten gereanimeerd. Beide zijn vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Later op de avond overleed één man aan zijn verwondingen. Het andere slachtoffer kon na medische behandeling naar huis.

Later die avond werd op de Parallelweg nóg een persoon met een steekwond aangetroffen. Ook deze 21-jarige man uit Den Haag werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Er is direct een onderzoek opgestart. Op dit moment is niet niet duidelijk hoeveel verdachten bij dit incident betrokken zijn. Er is niemand aangehouden.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt het steekincident en komt graag in contact met getuigen. Heeft u woensdag 19 oktober omstreeks 22.45 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Parallelweg? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer: 0900-8844 of bel anoniem met telefoonnummer: 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden uit de omgeving van de Parallelweg. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022218384