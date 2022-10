Politie zoekt getuigen na beroving van vrachtwagenschauffeurs

Iets gezien?

Bent u getuige geweest van de berovingen of heeft u iets verdachts gezien in de omgeving van de parkeerplaats? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Meldingen kunnen ook anoniem doorgegeven worden via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook anoniem terecht bij het team criminele inlichtingen (TCI). Een gesprek met een rechercheur van TCI is volledig anoniem. Hoe gaat dat dan? Bel het algemene nummer van de politie: 0900-8844 en vraag naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker(st)er van het servicecentrum stelt u enkele gerichte vragen en helpt u dan anoniem verder. Meer informatie over deze werkwijze van TCI staat op Politie.nl.