Verdrietig nieuws: lichamen Hebe en Sanne aangetroffen

Sinds de verdwijning van Hebe en Sanne is er sinds afgelopen maandagmiddag met man en macht gezocht op vele locaties naar de twee. Naast de politie zijn er vele initiatieven georganiseerd met als gezamenlijk doel: het vinden van Hebe en Sanne. Helaas hebben we ze niet meer in leven aangetroffen.

Aantreffen auto

Naar aanleiding van een aangetroffen bandenspoor in de berm bij het Knooppunt Empel is er door collega’s gezocht naar de zwarte Kia Picanto. Om precies te zijn daar waar de A59/A2 zich splitsen, gezien vanuit de rijrichting Raamsdonksveer richting Vught. Er zijn eerder meldingen gedaan over deze locatie. De auto is toen niet gevonden. Gisteravond troffen agenten een onderdeel aan van de Kia Picanto.

Een helikoper is hierna ingezet om vanuit de lucht goed zicht te krijgen op de omgeving. Dat resulteerde in de vondst van de Kia die beschadigd in het water lag. Duikers van de brandweer hebben Sanne en Hebe in de auto aangetroffen. Het is duidelijk dat de auto van de weg is geraakt, maar hoe dat kon gebeuren zonder dat iemand er iets van heeft gezien, weten we nog niet. Ons onderzoek is erop gericht om zoveel mogelijk te achterhalen wat er gebeurd is.

Antwoorden vinden

Stijn van Griensven, Hoofd Operatiën Eenheidsleiding: “Sinds maandag is er naast de twee betrokken politie-eenheden (Oost-Brabant & Zeeland West-Brabant) door heel veel mensen meedacht, meegeleefd en meegezocht naar Hebe en Sanne. De afgelopen dagen hebben we honderden tips binnengekregen. Alle middelen die ons ter beschikking stonden zijn ingezet om hen terug te vinden.

Wij wensen de naasten heel veel sterkte toe in deze verdrietige tijden. Wij leven intens met de families mee. Ik kan mij niet voorstellen wat het is om twee zulke jonge mensen te moeten verliezen, ik heb er eigenlijk geen woorden voor en kan de families, vrienden en andere betrokkenen alleen maar heel veel sterkte wensen om het gemis van Hebe en Sanne een plek te geven. Met het vinden van Sanne en Hebe zijn we niet klaar met ons onderzoek. Wij zullen de komende tijd heel veel energie in steken in het achterhalen van de toedracht”.

Onderzoek

Wij hebben verkeersongevallenanalisten die zijn gespecialiseerd in dergelijke onderzoeken en samen met onze rechercheurs proberen ze te achterhalen wat er gebeurd is. Zij kijken naar de technische staat van de auto, maar brengen ook de omstandigheden waaronder de auto van de weg is geraakt zo gedetailleerd mogelijk in beeld. Dat laatste doen ze vandaag nog bij de vindplaats bij knooppunt Empel. Voor nu houden we alle scenario’s open over wat er gebeurd kan zijn. Een noodlottig ongeval lijkt het meest aannemelijk. Het onderzoek is echter nog niet klaar.

Help ons mee

Om de toedracht te achterhalen kunnen camerabeelden helpen. Heeft u dashcambeelden van de zwarte Kia Picanto op maandag 17 oktober tussen 14.00 en 20.00 uur tussen Waalwijk en het knooppunt Empel, of andere informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Dan komen wij graag met u in contact. U kunt daarvoor bellen met 0900-8844. Ook kunt u de beelden via onderstaand tipformulier uploaden.