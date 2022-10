Voortvluchtige Fransman aangehouden

Rotterdam - Het Fugitive Active Search Team Nederland heeft afgelopen dinsdag 18 oktober in Rotterdam een 39-jarige voortvluchtige Fransman aangehouden. FAST Frankrijk had FASTNL gevraagd over te gaan tot aanhouding van de in Frankrijk veroordeelde man. Hij is veroordeeld voor onder andere drugshandel en –bezit, ontvoering en vuurwapenbezit en moet tien jaar gevangenisstraf uitzitten. Daarnaast loopt nog een onderzoek naar de Fransman voor het bezit van twaalf kilogram cocaïne en vier kilogram heroïne.