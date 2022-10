Politie zoekt getuigen van beroving Tweede Kostverlorenkade

Op 20 oktober rond 02.40 uur loopt het slachtoffer over de Tweede Kostverlorenkade. Op de kade wordt hij aangesproken door twee mannen. Een van hen gaat pal voor het slachtoffer staan, doet een boksbeugel om zijn vingers van zijn ene hand en haalt vervolgens met zijn andere hand onder andere geld uit de zak van het slachtoffer.

De verdachten lopen vervolgens weg in onbekende richting. Het slachtoffer holt hierna naar huis en belt 112. Het slachtoffer is gelukkig niet gewond geraakt. De politie heeft in de omgeving naar de verdachten gezocht, maar zij zijn niet meer aangetroffen. De recherche heeft de zaak in onderzoek en zoekt getuigen en videobeelden. Van de verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1:

Man

Zeer licht getinte huidskleur

16 a 17 jaar oud

Ongeveer 1,80 meter lang

Dun postuur

Geen gezichtshaar

Geheel gekleed in zwarte sportkleding

Capuchon op

Verdachte 2:

Man

Lichte getint huidskleur

19 a 20 jaar oud

Ongeveer 1,85 meter lang

Normaal postuur

Klein baardje

Geheel gekleed in zwarte sportkleding

Heeft u in de nacht van 20 oktober rond 02.40 uur iets opvallends gezien? Laat het de politie weten. Ook is de recherche opzoek naar videobeelden waarop mogelijk de verdachten te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan videodeurbellen en dashcams. Het uploaden van deze beelden kan via een van de onderstaande mogelijkheden.

Zaaknummer: PL1300-2022222388