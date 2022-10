Woningoverval Helmond, bewoner van het pand aangehouden

Een andere bewoner van het pand is diezelfde nacht aangehouden op verdenking van het bezit van verdovende middelen.

Collega's van de forensische opsporing doen (sporen)onderzoek in en rond de woning. De recherche heeft de zaak in behandeling en doet verder onderzoek.

Getuigenoproep

Heeft u rondom het tijdstip van de woningoverval aan de Hollandhof op 21 oktober iets verdachts gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden? Of weet u anderszins meer? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook: Meld Misdaad Anoniem of bel 0800 7000.