Integrale actie Langestraat

Politie en gemeente Hilversum werkten samen bij deze actie die werd gehouden naar aanleiding van meerdere signalen over mogelijke verdachte situaties. Op het moment van de instap waren meer dan twintig mensen aanwezig, zij zijn gecontroleerd. Verschillende personen hadden softdrugs bij zich; dit is door de politie in beslag genomen. Ook lag er harddrugs op de grond dat door de politie in beslag is genomen. Om hoeveel drugs het in totaal gaat is nog niet bekend.

Ondermijning

Criminelen plegen misdrijven om hier geld en/of macht aan over te houden. Dit gebeurt vaak in netwerken. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning. Bij signalen van ondermijning werken politie, OM, gemeenten en andere partners samen.

Blijf melden

We kunnen uw ogen en oren goed gebruiken bij het tegengaan van ondermijning. Ziet u iets verdachts of heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Deel dit met de politie via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.