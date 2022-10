Politie onderzoekt schietincident Eykmanplein

Omstreeks 17.20 uur kreeg de politie meerdere meldingen dat er op het Eykmanplein een ruzie gaande was waarbij vermoedelijk ook was geschoten. Ter plaatse bleek dat de direct betrokkenen met enkele auto’s waren weggereden. Dankzij informatie over het incident kon de politie later op de avond vermoedelijk een van de betrokken voertuigen veilig stellen en in beslagnemen. Vooralsnog werd er niemand aangehouden. Op het Eykmanplein werd een vuurwapen aangetroffen.

Help mee met politieonderzoek

De politie stelt nader onderzoek in en is daarbij op zoek naar getuigen die nog niet eerder met de politie hebben gesproken. Ook zijn we op zoek naar camerabeelden. Heeft u informatie over het incident, bel dan 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Hier kunt u ook direct beelden uploaden. Anoniem melding doen kan ook: bel dan 0800 7000 of ga naar Meld Misdaad Anoniem.