Getuigen gezocht van steekincident Eendrachtsplein

Na een uit de hand gelopen ruzie zaterdagavond 22 oktober, werd de Rotterdammer gestoken. Dit gebeurde rond 22:00 uur bij metrostation Eendrachtsplein. Het slachtoffer was bij bewustzijn en is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. De verdachten sloegen op de vlucht.



De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident en de betrokkenen. We zijn in ieder geval op zoek naar een groep van drie of vier personen. Een van deze verdachten is een man met een donkere huidskleur en lange dreads. Heeft u informatie of camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.