Wie weet meer over overval snackbar Rietdijk

Even na 20:30 uur ging het donker geklede tweetal de snackbar binnen en bedreigde het aanwezige personen vermoedelijk met een vuurwapen. Ze eisten geld vertrokken met buit op een gereedstaande scooter die volgens getuigen geen kentekenplaat had, richting de Verboomstraat. Gelukkig raakte niemand gewond. Er is nog niemand aangehouden. Was u getuige of heeft u de scooter zien rijden? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.