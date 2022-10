Bedreiging met vuurwapen, verdachte dankzij cameratoezicht aangehouden

Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Bergen op Zoom, deed aangifte. Hij vertelde dat hij zaterdag 22 oktober 2022 omstreeks 23.00 uur met twee familieleden in de binnenstad was. Op de Grote Markt ontstond volgens hem een heftige woordenwisseling met een voorbijganger die een zwart pistool uit zijn broekzak pakte en dat op aangever richtte.

Politie onderzoek

De politie kwam de verdachte door camerabeelden op het spoor. Hij werd nabij zijn woning in het centrum aangehouden. Hij had op dat moment in zijn schoudertas een wapenstok en een boksbeugel bij zich maar geen vuurwapen. Hierop is zijn woning doorzocht waarbij onder meer drie BB-guns, een luchtbuks en een stiletto werden aangetroffen.