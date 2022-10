Verdachte van straatroof aangehouden na herkenning op beeld

Breda - Een 62-jarige vrouw werd zaterdagochtend 22 oktober van haar tas beroofd in het Valkenbergpark. Twee mannen op een scooter reden langs haar, waarop een van hen haar tas greep. Een 54-jarige man uit Breda werd even later aangehouden als verdachte en zit vast.