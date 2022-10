Aanhoudingen op ‘homo-ontmoetingsplek’

Toen twee agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid die niet in politie-uniform de bosjes in liepen om te kijken wat zich daar afspeelde, kwamen de mannen en de jongen op de agenten af. Hierop hebben de agenten zich meteen kenbaar gemaakt als politiemensen en hielden hen aan. In het voertuig van de mannen werd ook nog een golfclub aangetroffen. De hockeystick en de golfclub zijn in beslag genomen. De twee mannen hebben de nacht doorgebracht op het bureau en zijn zondagmiddag na verhoor in overleg met de officier van justitie heengezonden, wegens gebrek aan bewijs. De minderjarige jongen is door de politie diezelfde avond nog thuisgebracht en is er een zorgmelding gemaakt bij Jeugdzorg.