Getuigen gezocht ongeregeldheden kermis in Houten

Rond 21:15 uur sloeg de sfeer op de kermis ineens om. Een groep van enkele tientallen jongeren had zich verzameld op de kermis en stak groot en zwaar vuurwerk af. Ook gooide een aantal jongeren met stenen. Er waren meerdere politie-eenheden ter plaatse om de rust te helpen herstellen. Daarbij werd de wapenstok ingezet. De jongeren werden weggestuurd, maar een kleine harde kern bleef achter en bleef de politie uitdagen. Iets verderop bij station Houten werden ruiten en straatmeubilair vernield. Ook werden agenten met stenen bekogeld. De kermis werd eerder gesloten.

Aanhoudingen en tips

Even na 23:00 uur was de rust weer teruggekeerd. Er raakte wonder boven wonder niemand gewond. Er zijn vier jongeren tussen de 13 en 17 jaar uit Houten en omgeving aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en is op zoek naar getuigen. Was u gisteren op de kermis in Houten of in de buurt van het station en heeft u iets gezien van de ongeregeldheden? Dan komen we graag in contact met u. Mogelijk heeft u gisteravond iets met u telefoon gefilmd dat we kunnen gebruiken bij ons onderzoek. Beelden uploaden kan met het tipformulier. Telefonisch tippen kan via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.