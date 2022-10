POLITIE ORGANISEERT EVENEMENT GAMEN MET DE POLITIE, ALLEEN VOOR MEISJES

Er wordt tijdens het evenement samengewerkt met reguliere politiemensen en specialisten van de vakgroepen COPS (Cyber Offender Prevention Squad), re_B00TCMP en de vakgroep gaming. De laatste is het kennisplatform op het gebied van gaming en gamification, en heeft binding met diverse gebieden binnen de politie: opsporing, preventie en werving en selectie. Want er werken ook veel vrouwen bij de digitale politie. Op het programma staan onder meer lezingen van cyberspecialisten over dit onderwerp. Naast een spelcarrousel kunnen de deelnemers trachten te ontsnappen uit deze politie escaperoom cybercrime en de re_BOOTCMP test doen. En natuurlijk gamen met en tegen de politie…..!

Voor algemene informatie: https://www.politie.nl/onderwerpen/gamen-met-de-politie.html

Deelnemers zijn welkom in het esport centre H20, Spinnekop 2 in Purmerend. Op het programma op zaterdag 26 november tussen 13.00 en 18.00 uur staan lezingen van cyberspecialisten en medewerkers van de politie. De doelgroepen zijn primair meisjes tussen 12 en 18 jaar, èn hun ouders die gedeeltelijk een andere programma krijgen. Vanwege organisatorische redenen moet je je opgeven via dit emailadres. De toegang is gratis.

Geef je op via onderstaand 'tip'formulier op politie.nl en vul je naam en leeftijd in en met hoeveel personen je komt.