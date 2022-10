Politie houdt inbrekers telecomwinkel aan

De politie zag het busje rijden en gaf de bestuurder een stopteken. Nadat deze de auto tot stilstand had gebracht is de bestuurder aangehouden. In de auto werden twee scooters aangetroffen en een hoeveelheid zwaar gereedschap. Bij onderzoek bleek te zijn ingebroken in de telecomzaak. De forensisch rechercheurs stellen een nader onderzoek in, de eigenaar van de telecomzaak deed aangifte

Uit het onderzoek bleek dat ook een ander voertuig betrokken was bij de inbraak. Politiemensen zagen deze auto later rijden op de Rijksweg A8. Na een achtervolging rende de bestuurder in Koog aan de Zaan uit de auto. Hij kon even later worden aangehouden op het Veeringveld. De auto waarin hij reed bleek van diefstal afkomstig.

De verdachten, een 19-jarige man uit Bussum en een 18-jarige man uit Utrecht zijn in verzekering gesteld. De politie zet het onderzoek voort. De buit is teruggevonden in het busje.

2022221461