Politie zoekt getuigen na beroving met vuurwapen

Omstreeks 22.30 uur liep het slachtoffer met een vriend vanaf de Bos en Lommerweg via de Hofwijckstraat richting de Leeuwendalersweg. Daar zagen ze twee mannen zitten. Deze mannen herkenden ze van een eerder moment waarbij ze drugs van hen aangeboden kregen, maar afsloegen. Aan deze mannen vroegen ze bij het weerzien de weg naar een supermarkt. Nadat ze dit hadden gevraagd, werd het slachtoffer door één van hen bij zijn pols met kracht beetgepakt en begon deze aan zijn horloge te trekken. De andere man had ineens een vuurwapen in zijn hand die hij op het slachtoffer richtte en hem bedreigde. Tijdens deze worsteling kreeg het slachtoffer een harde klap met het vuurwapen op zijn hoofd. Nadat de daders het (nep) horloge hadden bemachtigd, sloegen zij met een scooter op de vlucht en bleef het slachtoffer ontdaan achter met een hoofdwond.

Signalement Daders:

Dader 1:

-Man;

-ongeveer 25 jaar oud;

-ongeveer 1.60 meter lang;

-Baardje.

Dader 2:

-Man;

-ongeveer 25 jaar oud;

-ongeveer 1.80 meter lang.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.