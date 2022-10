Getuigen gezocht na woningoverval

Rond 03.00 uur drongen twee mannen de woning aan de Kaninefatendreef binnen. De twee bewoners werden bedreigd met een vuurwapen en vastgebonden. De overvallers doorzochten het huis en namen onder andere een televisie mee. Na een uur wisten de bewoners los te komen en de politie te bellen.

De bewoners zijn beide onderzocht door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gehoord of gezien wat deze zaak verder kan helpen? Of heeft u camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.