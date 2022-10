Overvaller slaat winkelmedewerkster hard naar de grond

Overval in Bergen op Zoom

Op woensdag 6 juli om ongeveer 14.20 uur wordt een drogisterij in Bergen op Zoom overvallen. Een man loopt de winkel aan de Bloemendaal in, richting de balie. Daar bedreigt hij de medewerkster. Zij krijgt de kassa niet meteen open, raakt in paniek en wil naar een andere kassa lopen. Daarop slaat de overvaller haar hard neer en rent de winkel weer uit. Zonder buit. De dader staat op beeld! Tijdens een reconstructie nemen wij u mee in dit onderzoek.

Spoofing in Breda

Ook zoeken we in deze uitzending een dader in verband met een spoofing-zaak. Waarbij criminelen een slachtoffer weten te overtuigen al hun bankgegevens en pinpassen en codes af te geven aan iemand die alles aan de deur komt ophalen

Waarschuw iedereen in uw omgeving, vooral de wat ouderen onder ons: trap er niet in! Banken vragen echt nooit om zulke gegevens. Als iemand dat wel doet, al klinkt het nog zo echt en overtuigend, het klopt niet! De man die met de gestolen pas pint, staat uiteraard op beeld. Kijk en help ons hem te vinden.

Uitzendingen

Maandagavond om 17.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot en met dinsdagmiddag.