Getuigen gezocht van gewelddadige straatroof

De 21-jarige man uit Lisse liep omstreeks 10.15 uur op de Molenlaan, toen hij drie personen uit een auto zag stappen. De drie mannen spraken hem aan. Toen de man doorliep, kwam het drietal achter hem aan. Ondertussen riepen ze dat de man zijn persoonlijke bezittingen af moest staan.

De belagers pakten het slachtoffer uiteindelijk van achteren vast in een nekklem en trokken hem achterover. Terwijl hij op de grond werd gedrukt, bedreigden de mannen hem en riepen ze dat hij zijn bezittingen en geld af moest staan. Het lukte het slachtoffer om lost te komen, waarna hij wegvluchtte. De man vertelde dat hij zijn belagers uit een zwarte Volkswagen Golf had zien stappen. Het drietal is

vanaf de Molenlaan via de Weerensteinstraat en de Weerlaan de Satellietbaan op gereden.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u maandag iets opvallends gezien in de omgeving van de Molenlaan? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.