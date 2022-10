Wie weet meer over schietincident Vuursteenstraat Groningen?

Omstreeks 21:00 uur komt er bij de meldkamer een melding binnen van een schietincident nabij een speeltuin aan de Vuursteenstraat. Ter plaatse treffen collega’s een gewonde jongeman aan die lijkt te zijn beschoten met een wapen. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en ter plaatse is gelijk onderzoek ingesteld.

Politieonderzoek

Uit dit politieonderzoek blijkt dat er met een vuurwapen is geschoten. Ter plaatse is sporenonderzoek verricht rondom de locatie van het incident. Er is gesproken met meerdere getuigen en het slachtoffer. Ook is er buurtonderzoek verricht en worden camerabeelden bekeken.

Heeft u informatie?

De politie is op zoek naar meer informatie over (wat voorafging aan) het incident. Heeft u personen horen praten over het schietincident of heeft u een vermoeden wie hierbij betrokken zou kunnen zijn? Alle informatie kan in het onderzoek van belang zijn. Deel uw tips met de politie. Dat kan door te bellen naar 0900-8844. Als u niet wilt dat de politie gegevens zoals uw naam en contactinformatie ziet, kunt u ook anoniem melding doen.

Dat kan door te bellen naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. U kunt ook het tipformulier onderaan deze pagina invullen. Als u in bezit bent van videobeelden waarop het incident of de verdachte(n) mogelijk te zien is, ontvangt de politie deze graag. Via onderstaand tipformulier kunt u ook bestanden toevoegen