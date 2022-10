Politieagent bedreigd met mes; getuigen gezocht

Rond 23.25 uur zag de motoragent dat de verdachte wildplaste. Hij sprak hem hierop aan en wilde hem bekeuren. De verdachte, een 42-jarige inwoner van Bussum, werd agressief, trok een mes en bedreigde de agent. Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. De verdachte werd geconfronteerd met de mogelijke inzet van het stroomstootwapen, waarna hij het mes liet vallen en zich liet arresteren.



Getuigen gezocht

De Bussumer is ingesloten. De politie is nog op zoek naar mogelijke getuigen en of personen die het incident hebben vastgelegd met een camera. Men wordt verzocht zich te melden bij de politie via 0900-8844.