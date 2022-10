Getuigen gezocht mishandeling Nieuwkoop

Het slachtoffer wordt door de daders geduwd, geslagen en geschopt. Een groep jonge meiden van ongeveer 16 á 17 jaar die langs fietsen, schieten het slachtoffer te hulp. Zij fietsen daarna weer verder. Later komt ook een groepje meisjes van 14 á 15 jaar het slachtoffer helpen. Niet lang daarna rijden twee jonge mannen op een donkerkleurige scooter voorbij, zij roepen dat de jongens moeten ophouden. De politie komt heel graag met deze getuigen in contact, omdat zij mogelijk meer informatie kunnen delen over het incident en de rol van de betrokkenen.

Contact

Bent of kent u een van deze getuigen of heeft u meer informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.