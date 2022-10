Getuigen gezocht na diefstal bij avondwinkel

Toen de man de avondwinkel binnenkwam, sprong hij achter de toonbank en schreeuwde hij naar de eigenaar. Tegelijkertijd nam hij verschillende spullen mee uit de winkel en vluchtte hij in onbekende richting.

Signalement

De verdachte had een tenger postuur en is tussen 1.70 en 1.80 meter lang. Hij droeg een zwarte jas, een grijze hoodie en een zwarte broek. De capuchon droeg hij over zijn hoofd. Hij droeg zwarte schoenen met een wit logo op de zijkant.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt deze diefstal en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord wat dit onderzoek verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Camerabeelden van de omgeving van de Newtonstraat zijn ook van harte welkom. Anoniem melding maken kan via 0800-7000.