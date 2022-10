Politie zoekt getuigen van straatroof in Stuivesantpark Tilburg

Een 18-jarige man uit Kaatsheuvel was rond die tijd in het park omdat hij daar een afspraak had. Die verliep niet volgens plan en de man moest onder bedreiging van een mes zijn portemonnee afstaan. Daar zaten enkele honderden euro’s in.

De man zou overvallen zijn door diegene waar hij een afspraak mee had én door nog twee andere personen. Het gaat waarschijnlijk om drie jonge mannen waar van er één een opvallende rode jas aan had. Hij droeg ook een tasje om zijn nek.

De politie roept mensen die iets gezien hebben op om contact op te nemen via 0900-8844, onder vermelding van het nummer 202283390.