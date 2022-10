Serie-inbreker actief in Tilburg West

Serie inbraken in horecabedrijven Tilbur

In de periode van juni tot en met half oktober 2022 hebben we in Tilburg West maar liefst achttien aangiften binnengekregen van inbraken in vooral horecabedrijven. De inbraken vinden in de nachtelijke uren plaats, de dader forceert een raam en haalt in de zaak het wisselgeld uit de kassa. Het gaat vrijwel steeds om een geringe buit. Van verschillende inbraken zijn camerabeelden waarop de dief is vastgelegd. De eerste inbraak die we tonen vond plaats op 29 juli jl. aan de Westermarkt. In deze zaak is op 23 september jl. nog een keer ingebroken. Verder gaat het om inbraken in restaurants aan de Heyhoefpromenade, de Daniel Josephus Jittastraat en het Paletplein. Ook hebben we beelden van de inbraak in een supermarkt aan de Jacques Oppenheimstraat op 1oktober jl.



Bejaarde vrouw in ’s-Gravenmoer opgelicht door bankpasfrauders

Een bejaarde vrouw uit ’s Gravenmoer werd in april van dit jaar slachtoffer van geraffineerde oplichters. Ze werd gebeld door een man die zich uitgaf als bankmedewerker. Hij vertelde haar dat hij van de fraude afdeling was. Hij waarschuwde haar omdat er grote bedragen van haar rekening waren afgeschreven. Hij maakte daarom haar pas onklaar. Een medewerker van de Post haalde die vervolgens direct na het telefoongesprek bij haar op. Kort daarna werden met die pas duizenden euro’s van haar rekening opgenomen. De pinner staat op beeld.



Uitzendingen

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.