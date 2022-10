16-jarige jongen aangehouden na steekincident in Hoorn

Hulpdiensten waren snel aanwezig en direct is het slachtoffer behandeld. Ook het mobiel medisch traumateam is ingezet. Later op de middag is de verdachte aangehouden en is hij voor nader onderzoek ingesloten.

Er is met getuigen en leerlingen van de nabijgelegen school gesproken over wat er is gebeurd. Ook is er slachtofferhulp ingeschakeld. Op social media gaan beelden van het incident rond. Deel die beelden niet via social media kanalen maar met de politie. Voor betrokkenen is het zeer onprettig om met deze heftige beelden geconfronteerd te worden.

Getuigenoproep

Wat precies de aanleiding is geweest van het incident wordt verder onderzocht. De recherche komt graag in contact met getuigen. Heeft u de steekpartij zien gebeuren of met uw kind gesproken over deze heftige gebeurtenis? Beschikt u over beelden? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022223428