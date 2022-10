Almeerder gewond bij schietpartij

De politie heeft direct de omgeving afgezet en is een rechercheonderzoek begonnen. Daar is ook de forensische opsporing bij ingezet. In een Burgernetbericht is gistermiddag al bekend gemaakt dat de politie op zoek is naar 3 mannen, die mogelijk betrokken zijn bij dit incident. Van hen is bekend dat 1 man een donkere huidskleur heeft en een groen jack droeg. Een van de andere mannen heeft ook een donkere huidskleur en hij droeg vermoedelijke een lange zwarte jas. De derde man is licht getint en ook hij droeg een groene jas.

Informatie?

Het opsporingsteam komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord. Ook ontvangen rechercheurs graag camerabeelden of eventuele dashcambeelden. Heeft u informatie wat het onderzoek kan helpen? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De opsporingstiplijn is te bereiken via 0800-6070.

2022-223595