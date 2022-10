Woning beschoten in IJmuiden, getuigen gezocht

Om 07.30 uur kwam er bij de meldkamer een melding binnen van een schietpartij aan de Kromme Mijdrechtstraat. Agenten gingen direct op de melding af en stelden een onderzoek in. Er werden meerdere kogelinslagen aangetroffen aan de buitenkant van de woning. Gelukkig raakte niemand gewond. De recherche doet onderzoek naar de beschieting.

Wat precies de aanleiding is geweest van de beschieting wordt verder onderzocht. De recherche komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of meer informatie? Beschikt u over beelden? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden.

Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022223962