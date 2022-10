Beroving met vuurwapen Haardstee

Omstreeks 17:30 uur belde een bezorger aan bij een appartementencomplex aan de Haardstee om een bestelde maaltijd te bezorgen. Na het aanbellen werd hij plotseling van achteren stevig beetgepakt bij zijn arm en tegen de muur gedrukt. De bezorger zag dat de verdachte een vuurwapen had. De verdachte eiste de telefoon van de bezorger die aangaf hem niet af te willen staan. De verdachte sloeg hierna hard op het hoofd van de bezorger waarbij hij het verzet moest staken. De verdachte maakte de telefoon buit en vluchtte weg. De bezorger bleef gewond achter en is korte tijd later behandeld door ambulancepersoneel.

Signalement verdachte:

-Man;

-Ongeveer 20 jaar oud;

-Donker getinte huidskleur;

-Stevig postuur;

-Bolle wangen;

-Ongeveer 1.80 meter lang;

-Zwarte gewatteerde jas met capuchon;

-Joggingsbroek.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident ? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.