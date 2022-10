Politie en digitale specialisten werken samen aan politiezaken

Dankzij de samenwerking met het Openbaar Ministerie kon tijdens de hackathon gewerkt worden aan echte cyberzaken, informatie over deze zaken kon worden gedeeld met de deelnemers op basis van het besluit ‘Opsporingsberichtgeving’. De zaken werden gekozen omdat er sprake was van een hoog schadebedrag of complexiteit en zaken waar de politie na onderzoek vast liep maar waar de unieke samenstelling van de hackathon wellicht uitkomst kon bieden. Om mee te doen moesten alle deelnemers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Zo konden ook de specialisten zonder strafrechtelijke bevoegdheden werken aan de zaken.

Samenwerking

Het doel van deze unieke samenwerking tussen het OM, de politie en het bedrijfsleven is het zoeken naar aanknopingspunten, zodat deze zaken op een later moment ook daadwerkelijk opgelost kunnen worden. Bryan Sewbarath-Misser, een van de organisatoren van de hackathon, vertelt: “We zien al jaren een enorme verschuiving van traditionele naar digitale criminaliteit. De ontwikkelingen op het gebied van cybercrime gaan razendsnel. Met strafrecht alleen kunnen we dat niet bestrijden, de private sector heeft daar ook een belangrijke verantwoordelijkheid in. Dat gebeurt gelukkig ook steeds meer, denk bijvoorbeeld aan banken die gelijk contact opnemen als zij zien dat er ineens hoge bedragen van een rekening worden opgenomen. We kunnen de kennis van private partijen als politie ook goed gebruiken, omdat zij natuurlijk anders tegen bepaalde problemen aankijken dan wij. Tijdens onze hackathons proberen we deze kennis te bundelen.”

Resultaat

Er werd samengewerkt in teams, om beïnvloeding of mogelijke sturing te voorkomen bestond elk team helemaal uit private of politie deelnemers. Wanneer een team mogelijk ‘beet’ had dan werd dit door een politieteam gevalideerd. Aan het einde van de dag werden na ruim 5 uur rechercheren verschillende pitches gegeven waarin de resultaten van de teams werden gepresenteerd. In verschillende zaken heeft men op basis van open bronnen een mogelijke dader (groep) gevonden, in alle gevallen kwamen vermoedelijke daders uit het buitenland. Deze resultaten worden teruggegeven aan de recherche, zij besluiten of ze dit verder gaan oppakken.



In één zaak werd een lead gevonden naar actieve crypto wallets waarin kon worden aangetoond dat er voor tonnen aan illegaal verkregen geld op deze rekeningen stond, terwijl we met de zaak bezig waren werden er grote bedragen op deze wallets gestort. De politie pakt dit op om te kijken of ze dit geld mogelijk kunnen bevriezen of afpakken. Het team dat de hackathon heeft gewonnen heeft op basis van open bronnen een cyber crimineel uit de anonimiteit weten te halen, deze cybercrimineel zou wonen en werken in New Delhi, India.



Bryan: “Het doel van dit evenement is voor een belangrijk deel het uitwisselen van kennis en inzichten. Daarnaast was het evenement een eerste in zijn soort, waarop basis van opsporingsberichtgeving op grote schaal aan zaken is gewerkt in een unieke samenstelling van publieke en private partijen. Het is erg zoeken in hoeverre informatie kan worden gedeeld, en de selectiecriteria daarop waren dus streng. Dit evenement heeft aangetoond dat er daadwerkelijk binnen bepaalde strikte voorwaarden met politie/ OM en private partijen aan echte zaken kan worden gewerkt.”



Meer weten over wat de politie doet tegen cybercrime? Lees het op deze pagina. Bekijk de video gemaakt door Microsoft over onze hackathon.