Rotterdammer raakt gewond bij steekincident

Rotterdam - Een 16-jarige Rotterdammer is woensdagavond rond 21:00 uur gewond geraakt bij een steekincident aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam. Aan het steken ging mogelijk een conflict tussen twee groepen vooraf. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Een zoekslag leverde helaas nog geen aanhouding op. De politie doet verder onderzoek.