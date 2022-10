Man gewond bij caféruzie

Op donderdag 27 oktober 2022 net na middernacht komt de melding binnen bij het Operationeel Centrum. In een café aan de Oudelandseweg is iemand gewond geraakt aan zijn gezicht. Hulpdiensten spoeden zich naar het café. Daar treffen de hulpverleners een gewonde man aan. Volgens zijn verklaring probeerde hij een ruzie te sussen en is toen in zijn gezicht gestoken met een glas. De verdachte is al gevlucht maar de agenten weten wie het is. Het slachtoffer gaat eerst naar een arts om zijn verwondingen te laten behandelen. Hij doet op een ander moment aangifte. De recherche zal de zaak dan oppakken.