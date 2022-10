Wie weet meer over mogelijke handgranaat bij coffeeshop in Tilburg

De politie ontving donderdag 27 oktober rond 08:15 uur een melding dat er zojuist iemand een handgranaat gelijkend voorwerp zou hebben opgeraapt welke voor een coffeeshop aan de Gasthuisring lag. De persoon zou het voorwerp in zijn tas hebben gestopt en richting de Jan Heijnstraat zijn gelopen. Politiemensen hielden daar de desbetreffende persoon staande, stelden direct zijn tas veilig op het nabijgelegen parkeerterrein en schakelden de Explosieve Opruimingsdienst Defensie in. De EOD trof in de tas een handgranaat gelijkend voorwerp aan. Uit hun onderzoek ter plaatse kon niet worden vastgesteld of het daadwerkelijk een explosief betrof. Daarom is het voorwerp door de EOD in beslag genomen voor verder onderzoek.

Onderzoek Politie

De persoon die het granaat gelijkend voorwerp donderdagochtend opraapte voor de coffeeshop aan de Gasthuisring is door de politie verhoord. Uit dat verhoor bleek dat de persoon niet besefte hoe gevaarlijk het is om een mogelijk explosief zomaar op te rapen. Hij verklaarde het te hebben opgeraapt om het bij de politie te komen in leveren. Achteraf gezien gaf hij aan dat het misschien beter was geweest om direct te politie te bellen. De man mocht na zijn verhoor het politiebureau verlaten omdat onderzoek uitwees dat hij niets met het plaatsen van het granaat gelijkend voorwerp te maken had.

Uit onderzoek is gebleken dat camerabeelden aantonen dat het voorwerp in de nacht van woensdag 26 oktober op donderdag 27 oktober door een onbekende man voor de coffeeshop aan de Gasthuisring is neergelegd. De onbekende man, naar wie wij opzoek zijn, droeg vannacht een zwarte jas met over zijn hoofd een capuchon, een donkere jogginsbroek, zwarte schoenen en blauwe handschoenen.

Getuigen gezocht

Het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over de onbekende man die vannacht het granaat gelijkende voorwerp voor de coffeeshop plaatse. Weet u mogelijk meer? Of beschikt u over andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op via 0900-8844. Vertel tijdens uw telefoongesprek dat u belt over zaaknummer 2022284588. U kunt ook anoniem melden. Bel daarvoor met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.