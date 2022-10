Man op klaarlichte dag in woning overvallen

De twee gemaskerde daders belden aan bij het slachtoffer en toen hij de deur opende forceerden ze zich een weg naar binnen. De bewoner werd mishandeld. Hij werd op de grond gegooid en geslagen en geschopt. Ook werden diverse spullen in het huis vernield. De twee daders gingen er uiteindelijk vandoor, waarbij ze in elk geval de pinpas van het slachtoffer meenamen.



Verdachten er vandoor

Direct nadat de man de politie had gealarmeerd startten wij een onderzoek. Wij gingen in de omgeving op zoek naar de daders en riepen daarbij de hulp in van de mensen in de omgeving met een Burgernet bericht. Daarin verspreidden wij het signalement van de beide daders met een eerste signalement. Dit leverde meerdere tips op. Een klein uur nadat de overval bij de politie was gemeld, zagen surveillerende politiemensen dat twee jongens er bij het zien van de politieauto vandoor gingen. Ze sprongen de bosjes in en probeerden zich uit de voeten te maken. Na een korte zoektocht werd het tweetal op de Rijpelbaan aangetroffen. De twee voldeden aan het signalement van de verdachten van de overval. Verder bleken ze spullen bij zich te hebben, waarvan de herkomst niet meteen duidelijk was. De twee jongens werden aangehouden en voor nader onderzoek overgebracht naar het bureau.



Onderzoek

Het onderzoek naar de overval behelst onder andere forensisch onderzoek waarbij sporen worden onderzocht. Ook zijn we op zoek naar zoveel mogelijk camerabeelden in de omgeving die ons erbij kunnen helpen om de zaak rond te krijgen. Uiteraard horen we getuigen en nemen we van het slachtoffer een aangifte op. De gewonde man werd woensdagavond naar een ziekenhuis vervoerd waar hij aan zijn verwondingen werd behandeld. Hij had onder ander blauwe plekken in zijn gezicht. Na behandeling mocht hij weer naar huis.