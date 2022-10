Arrestatieteam houdt man aan na bedreiging met wapen in Groningen

De politie kreeg rond 09:45 uur een melding van een schietincident in de Soerabajastraat. Daarop zijn meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Van een schietincident bleek op dit moment geen sprake. De verdachte zou iemand hebben bedreigd met een wapen. Bij dit incident is niemand gewond geraakt.

De agenten troffen de verdachte aanvankelijk aan op straat. Hij is vervolgens een woning in de Soerabajastraat ingevlucht. De man wilde deze woning niet vrijwillig verlaten. De verdachte toonde vanuit het raam enkele keren een voorwerp dat op een vuurwapen leek. Daarmee heeft hij ook meerdere keren projectielen afgevuurd richting de politie. Hierbij is ook niemand gewond geraakt.



Dienst Speciale Interventies

Er zijn meerdere specialistische politie-eenheden ingezet, waaronder de Dienst Speciale Interventies (DSI). Ook kwamen er onderhandelaars, een hondengeleider en een politiehelikopter ter plaatse. Tijdens de situatie in en rond de woning was de omgeving van de Soerabajastraat afgezet.



Gasalarmwapen

Omstreeks 11:45 uur is besloten de woning binnen te treden. Daarbij heeft de DSI desoriënterende middelen gebruikt. Uiteindelijk kon de verdachte met behulp van het stroomstootwapen worden aangehouden. De politie doet onderzoek naar de incidenten. In de woning is onder andere een omgebouwd gasalarmwapen aangetroffen.