Getuigen gezocht mishandeling 14-jarig meisje

Het slachtoffer fietste op het fietspad bij het tunneltje op de Menisweg en reed langs een jongen die op de stoep stond of liep. Hij droeg een donkerkleurig trainingspak. Na de val probeerde het meisje zo snel mogelijk weg te komen en rijdt snel weg. Het meisje houdt een lichte hersenschudding aan het voorval over.

Help mee met politieonderzoek

De politie is op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren of anderszins meer weten. Ook ontvangen we graag camerabeelden. Heeft u nog niet met de politie gesproken, dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 of ga naar Meld Misdaad Anoniem.