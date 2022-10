Drie aanhoudingen na woningoverval Rotterdam Zuid

Een ouder echtpaar werd in de vroege ochtend van vrijdag 28 oktober opgeschrikt door een drietal jongens in hun woning. Een oplettende buurman die dit zag gebeuren, alarmeerde de hulpdiensten. Toen agenten ter plaatse kwamen, waren de drie jongens nog aanwezig in het huis. Zij konden direct worden aangehouden. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Rotterdam, een 17-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn en een 18-jarige man uit Rotterdam. De jongens hadden de bewoners onder druk gezet om waardevolle spullen af te staan. Deze spullen werden tijdens de aanhouding bij hen aangetroffen en konden aan de eigenaren worden teruggegeven. Bij de overval raakte de 82-jarige bewoner van het huis gewond; hij is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn 78-jarige vrouw is flink geschrokken, maar bleef gelukkig ongedeerd.



De recherche doet onderzoek naar de zaak en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Heeft u iets gezien of gehoord, heeft u camerabeelden of andere informatie die relevant kan zijn voor ons onderzoek? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.