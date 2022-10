Man gewond bij steekincident Dordrecht

Stockfoto politie

Agenten troffen het slachtoffer rond 18.15 uur op het Herman Josinahof aan met een behoorlijke snijwond. De man was verminderd aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Op zoek naar de dader kamden agenten direct de omgeving uit, maar er werd niemand gevonden. Wel werd in de buurt een mes gevonden en in beslaggenomen.

Getuigen en beelden welkom

De politie is een onderzoek gestart en daarbij is de hulp van het publiek altijd welkom. Heeft u iets gezien of heeft u het steekincident wellicht op beeld, van bijvoorbeeld een dashcam? Bel dan de politie op 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.