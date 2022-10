Politie legt voor ruim 1 miljoen euro beslag op goederen en geld

De instap vond plaats op dinsdag 18 oktober. Op het perceel bleken twee verborgen ruimtes te zitten, een in de woning en een in de schuur. In de ruimtes werden 736 hennepplanten gevonden.

De woning is vervolgens onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Daarbij werden een vuurwapen, contant geld, cryptovaluta, twee auto’s en dure sierraden in beslag genomen. Ook werd er beslag gelegd op de woning. In totaal werden er geld en goederen met een waarde van boven de 1 miljoen euro in beslag genomen. De inbeslagnames staan ongeveer gelijk aan geld dat criminelen aan de, vermoedelijk meerdere, hennepoogsten die gedaan werden met de teelt in het pand verdiend werd. Daar boven op komt ook nog de heffing van ongeveer 100.000 euro van de netbeheerder voor de diefstal van stroom. Er werd niemand aangehouden, de bewoners zullen zich op een later moment bij de politie moeten verantwoorden, het onderzoek naar de zaak loopt nog.