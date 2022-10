Apeldoorn: Beste politieteam van Nederland

Korpschef Henk van Essen reikte de grote beker aan het team uit. 'Wat een vakmanschap is hier te zien. Maar ook diversiteit en verbinding met partners in de samenleving. Basisteam Apeldoorn blinkt hier echt in uit. Het zoekt professioneel samenwerking met ketenpartners, maakt optimaal gebruik van kennis én technologie én speelt haarfijn in op digitale ontwikkelingen om nieuwe vormen van criminaliteit aan te pakken. Met het motto: alleen ga je sneller, samen kom je verder', aldus van Essen.

Teamchef Sjoerd Obbink is enorm trots op zijn team. ‘Ons streven is om gezamenlijk te zoeken naar antwoorden op complexe vraagstukken zoals bijvoorbeeld cybercrime en ondermijning. Dat dat gezien én beloond wordt met een prijs is een enorme opsteker. We hebben als team een mooi fundament gelegd van waaruit we de komende jaren verder willen werken. Ons streven is het basisteam van de toekomst te worden.’

De Stichting Waardering Erkenning Politie is een onafhankelijke stichting die als doel heeft de erkenning en waardering voor en van de politie te ontwikkelen, vorm te geven en te verbeteren.

In totaal streden 12 genomineerde teams uit heel Nederland om de prijs.