Politie doet onderzoek naar brutale beroving in park

Het tweetal zat samen op een fiets en was onderweg naar het treinstation toen ze in het park belaagd werden door een groep mannen. Deze waren donker gekleed en zouden ongeveer met 6 à 7 personen zijn. Ze mishandelden en bedreigden de twee jongens en namen hen enkele kostbaarheden af. Ze vertrokken daarna in onbekende richting waarna de jongens de politie waarschuwden. De daders zijn niet meer aangetroffen. De slachtoffers hielden aan de beroving geen verwondingen over.

Getuigen

De politie onderzoekt de zaak en vraag getuigen zich te melden. Was je op donderdagavond rond 28 oktober in het Valkenburgpark of omgeving en heb je iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Noem daarbij altijd het zaaknummer 2022285407.