Twee mannen aangehouden die tas uit trein stelen

De twee mannen, werden door NS-personeel staande gehouden, nadat er een melding was binnen gekomen van een passagier in een trein die zijn tas kwijt was. Omdat deze vermoedde dat deze gestolen was gingen agenten en NS-personeel op zoek naar de tas. De twee verdachten werden staande gehouden en bleken deze bij zich te hebben. Daarop zijn ze aangehouden voor diefstal in vereniging. Het gaat twee mannen (31 en 35 jaar oud) uit Echt. De tas is in beslag genomen en gaat terug naar de eigenaar. Het duo is ingesloten voor verder onderzoek.