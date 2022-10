Aanhoudingen voor schietincident Titanpad in Eindhoven

Aanhoudingen verricht

Rond 5:30 uur werd het slachtoffer meerdere keren beschoten vlakbij een woning aan het Titanpad. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Direct na dit schietincident werd een onderzoek opgestart dat om 6:15 uur resulteerde in de aanhouding van 2 verdachten op de President Steynlaan in Eindhoven.

Onderzoek

Met de aanhouding van de 2 verdachten stopt ons onderzoek niet. Om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van dit incident zijn we op zoek naar getuigen die ons meer informatie kunnen geven. Heb je iets gezien of weet je meer? Neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.