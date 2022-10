Waarschuwingsschoten gelost Driebergen na achtervolging

Rond 9.00 uur zagen agenten in Oost-Nederland de auto, die opvallende kenmerken heeft, rijden en zetten de achtervolging in. Ook volgden twee politiehelikopters de vluchtende auto vanuit de lucht.

Botsing

Bij de afrit A12 Driebergen kwam de auto tot stilstand nadat hij in botsing was gekomen met meerdere auto’s die voor een verkeerslicht stonden.

Waarschuwingsschoten

Getuigen vertelden dat de twee inzittenden er te voet vandoor waren gegaan. Eén inzittende werd gesignaleerd door de politie en kon, na het lossen van waarschuwingsschoten, aangehouden worden. Deze verdachte is voor controle overgebracht naar een ziekenhuis in verband met verwoningen als gevolg van de aanrijding. De inzittende van een ander voertuig is ook naar een ziekenhuis gebracht.

Vuurwapengevaarlijk

Naar de tweede verdachte is met man en macht naar gezocht. Omdat de man mogelijk vuurwapengevaarlijk is, stopte er enige tijd geen treinen op station Driebergen-Zeist. De Hoofdweg in Driebergen is enige tijd afgesloten geweest omdat daar de gestolen auto stond.

De tweede verdachte is nog altijd voortvluchtig. Volgens getuigen droeg de man een rode joggingbroek en heeft hij lichtgetinte huid en kort donker haar.

Mocht u denken de man te zien, neem dan direct contact op met de politie via 112.