Overleden persoon aangetroffen na brand woning Vught

Het heeft lang geduurd voordat we vast konden stellen dat er een slachtoffer bij deze brand te betreuren was. Alle beschikbare informatie wees er op dat de bewoonster het pand waarschijnlijk niet verlaten had, maar de schade aan de bewuste woning was dusdanig dat het onveilig was om naar binnen te gaan. Samen met de brandweer is alles in het werk gesteld om het slachtoffer te lokaliseren en uit het pand te kunnen halen. Onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om de bewoonster van de woning gaat.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

We gaan op dit moment niet uit van brandstichting, maar van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Bewoners uit aangrenzende woningen zijn geëvacueerd en het is nog onduidelijk wanneer zij hun woning weer in hun woning kunnen.