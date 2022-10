Getuigen gezocht na ontploffing Laurierstraat

De bewoners en omwonenden hoorden rond 0.45 uur een harde knal en belden de politie. De politie zette het gebied ruim af. Specialisten van Forensische Opsporing (FO) hebben sporenonderzoek verricht.

Forse schade

Door de harde knal is de scheidingswand die geplaatst was tussen de trappenhal en de woning volledig ontzet. Diverse kozijndelen lagen op straat en in de omgeving van de woning, zelfs tot de aan de overzijde van de straat. Een rechercheur spreekt van forse schade: “Je moet er niet aan denken dat zo'n projectiel tegen een passant of iemand in een woning aan de overzijde van de straat zou zijn gekomen. Dit had zeer waarschijnlijk zwaar lichamelijk letsel veroorzaakt.“

Getuigenoproep

De recherche stelt een onderzoek in en roept getuigen op zich te melden via de onderstaande mogelijkheden. De politie vraagt personen die beeldmateriaal hebben deze ter beschikking te stellen van het politieonderzoek. Heeft u foto's en/of filmopnames gemaakt? Heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier hier onder.

Betreft BVH zaaknummer: PL1300-2022208664

Foto: Inter Visual Studio