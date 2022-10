Slachtoffer schietincident Tiendplein overleden

Foto: Nieuws op Beeld

Het onderzoek is in volle gang. De politie is in gesprek met getuigen van het incident en er worden camerabeelden veilig gesteld. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek op de plek van het incident.

Help het onderzoek

Op het Tiendplein waren veel mensen aanwezig tijdens het incident. Waarschijnlijk zijn er ook veel getuigen geweest van de schietpartij. Heeft u iets gezien/ gehoord of kunt u meer vertellen over de toedracht? Neem dan contact op met de politie. Er zijn meerdere manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door te bellen naar 0900-8844 of anoniem door te bellen naar 0800-7000. Beelden en andere tips delen kan via het tipformulier.