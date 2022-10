Straatrover van fiets snel in kraag gevat

Het slachtoffer belde onmiddellijk de politie. Het operationeel centrum verspreidde een signalement van de straatrover. Omdat tijdens de melding werd gesproken over een bedreiging en dat de dader mogelijk een vuurwapen had, besloten agenten op de Nieuwe Zuidbeekseweg kogelwerende vesten aan te trekken. Terwijl ze op straat daarmee bezig waren, zagen ze een fietser aan komen rijden. Het was een bekende van de agenten. Hij moest stoppen en afstappen. Deze man voldeed aan het signalement wat juist verspreid was. Hij werd gearresteerd. Hierna werd een foto van de fiets naar agenten gestuurd, die contact met het slachtoffer hadden. Deze bevestigde dat dit inderdaad zijn fiets was. De straatrover, een 17-jarige jongeman uit Middelburg is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast en wordt zondag verhoord.